Tomás Angulo revela que iniciará demanda contra Giuliana Rengifo tras grave acusación

La denuncia pública de la cantante Giuliana Rengifo contra el terapeuta Tomás Angulo por un supuesto acoso, provocó que el psicólogo tome acciones legales contra la exintegrante de Agua Bella porque no puede “tirar una piedra y esconder la mano”.

A través de su cuenta de Instagram, Angulo dejó en claro que no permitirá que perjudiquen su imagen ni la trayectoria profesional que ha formado. “Nadie va a manchar mi honra, ni manchar mis 24 años de terapeuta”, dijo en un video publicado como historia.

El conocido terapeuta decidió no quedarse de brazos cruzados y apenas escuchó a Rengifo preparó una carta notarial para enviársela, con el objetivo de que se rectifique. Aunque la cumbiambera luego señaló que no se trató de un acoso, Angulo no dejó pasar por alto sus expresiones y manifestó que el tema llegará a una demanda por difamación.