Sheyla Rojas rompe su silencio y dirige fuerte comentario a la madre de Luis Advíncula

La madre de futbolista peruano Luis Advíncula, Felicia Castrillón, se volvió viral en la redes sociales, luego de asegurar que Sheyla Rojas sería una persona interesada. Sin embargo, la modelo no se quedó callad y aprovechó una entrevista para responderle.

Durante una conversación para ' Al sexto día ', la exchica reality respondió a las declaraciones de Felicia Castrillón, quién aseguró que "no valía para su hijo".

"Sí la vi, todo bien, no soy interesada, la señora no me conoce", precisó Sheyla Rojas.