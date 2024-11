Melissa Klug explota por comentario machista en América Hoy

En un segmento de cocina del programa de Ethel Pozo, la chalaca reveló que no le gusta la cocina, lo cual causó risas, pero que fue rematado por la especialista con un comentario machista. "No cocina, y así quieres tener más hijos. Los hijos son una responsabilidad", comentó.

"Sí, yo estaba ahí en ese programa (América Hoy), y me ponen al costado de la persona que estaba cocinando. ¿Yo qué hago acá en este bloque cocinando? Me dicen: 'No sé, habla, comenta algo', pero a mí no me gusta la cocina", indicó.