Suu Rabanal no cierra posibildad de regresar con César Vega

Por su parte, Suu Rabanal no quiso profundizar en detalles de la ruptura con el salsero: “Siento que yo soy publica, sí, trabajo para el público, pero no soy una persona mediática”.

“La ley, de la puerta de mi casa para adentro, siempre ha sido que los problemas y las felicidades y todo, queda adentro. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden malinterptretar las cosas y uno ya no vive igual, porque, aunque uno diga no me afecta o esto me llega, de alguna u otra manera afecta, peor aun cuando hay niños, entonces tenemos una hija a quien amamos y queremos que eso quede siempre así”, explicó la artista.