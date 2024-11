André Silva tras participar en película de Leonardo DiCaprio: "Una felicidad absoluta"

En los últimos días, André Silva se volvió tendencia en redes sociales tras participar en la película de Leonado DiCaprio , ' No miren arriba ', que se encuentra en Netflix . Ante ello, el actor se animó a brindar detalles sobre su participación.

Durante una entrevista para El Popular, André Silva sostuvo que al principio no tenía detalles sobre la película del actor norteamericano que es top de Netflix, pero que sintió una "felicidad absoluta".

"Al principio no me dieron muchos detalles de lo que se trataba, pero luego cuando las cosas se cerraban, recién ya me dieron los detalles y sentí una felicidad absoluta", precisó el actor nacional.