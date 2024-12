Habacilar vuelve a las pantallas: Thalía y Tracy conducirán 'Ven a vacilarte'

A pesar de la incertidumbre de algunos ex Esto es Guerra , todo apunta a que Habacilar regresa en 2022 por América Televisión. Sin embargo, el proyecto no estará encabezado por Raúl Romero , sino por Thalía Estabridis y Tracy Freundt .

"Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a volver a la televisión. No tengo pensado volver en este momento; no está en mis planes actuales. Mis planes están en la música, estoy escribiendo. La tele, estos momentos no", precisó el popular 'Cara de haba'.