Nicky Jam confiesa porque quiso ser famoso: "Quería que mi mamá me encontrara"

Con una mirada semi perdida y una voz entrecortada, confesó que buscó la fama para recuperar el amor que hubiese querido tener. “Mi propósito siempre fue encontrar a mi mamá, ser famoso para que mi mamá me encontrara”, reveló.

Asimismo, dijo que pasó una serie de crisis y sufrió “porque no tenía cerca” a su madre. La estrella, que nació Massachussets (Estados Unidos), recordó que su madre permaneció en su país, mientras él se mudó a Puerto Rico a los 10 años, de donde su padre era originario.

“Al ser mi padre prófugo de la justicia y mi mamá estaba en vicios en los Estados Unidos, mi papá no podía dejarnos con ella y volvimos con él a Puerto Rico. Él nos crió de la manera que pudo, bajo la circunstancia de estar prófugo. Obviamente mi mamá no estaba en la condición de poder buscarnos y llegó un punto que no nos podíamos comunicarnos”, manifestó.