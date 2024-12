Usuarios critican fiesta de Paolo Guerrero por no cumplir medidas sanitarias

Pasa que, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para criticar duramente al futbolista por realizar su onomástico sin contar con las medidas sanitarias que el Minsa ha recomendado para evitar posibles contagios del nuevo coronavirus .

Ante ello y tras conocerse que todos estaban sin respetar la distancia recomendada y no portaban mascarilla, los internautas indicaron, “Paolo Guerrero celebra su cumpleaños con más de 100 invitados, sin cumplir con las medidas sanitarias. Daniela Dancourt anima la fiesta. La Policía del Perú no interviene. Puedes ser gran deportista y mal ciudadano. Las niñas y niños no merecen estos ejemplos. Las normas se cumplen”, sostuvo una usuaria en Twitter.