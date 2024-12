Ernesto Pimentel se operó de la cadera para caminar sin bastón luego de 8 años

Ernesto Pimentel , más conocido como la ' Chola Chabuca ', ingresó este jueves por la mañana a sala de operaciones para someterse a un trasplante de cadera, debido a que padece de necrosis avanzada, es decir, una extraña enfermedad que le carcome los huesos de esa zona y que no permite que la sangre circule con normalidad.

El problema de salud mencionado no le permitía movilizarse bien, por lo que tuvo que apoyarse en un bastón durante más de 8 años.

"Yo quiero tanto a mi personaje que no voy a culparlo de nada de mis malestares. El doctor me ha dicho que es porque tengo una mala circulación de sangre por algún golpe que me di hace tiempo", aclaró el reconocido artista.