Melissa lanza 'chiquita' a padre de 'Gato' Cuba: "Me llega la gente racista y clasista"

Como se sabe, y por declaraciones de la misma modelo, Jorge Cuba no habría tenido una buena relación con su ex nuera, ello debido a que pertenecía a la farándula local, y era de bajos recursos.

"A mí me llega cuando la gente es racista y clasista, no lo tolero, no me gusta", afirmó la modelo en el programa. Asimismo, Giovanna Valcárcel le preguntó: ¿Es para una persona en especial?, pero la modelo aclaró rápidamente que es para todos en general.

"Es en general, para todos. Es algo que me desespera, porque a mí me ha pasado y me sigue pasando pero me resbala, pero no tolero que lo hagan con el prójimo", sentenció Paredes, ante la pregunta de Giovanna Valcárcel.