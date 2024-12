Melissa Paredes y su inesperada confesión sobre Ale Venturo: "Le compraba postres"

Lo contó todo. ¿ Melissa Paredes era caserita de la Nevera Fit? No lo sabemos. Lo que sí tenemos conocimiento es que la modelo e influencer consumía productos del emprendimiento de Ale Venturo , nueva pareja de Rodrigo Cuba .

"¿Tú conoces a Ale Venturo?", fue la pregunta de Giovanna Valcárcel, conductora del programa MAM, directo a la yugular. Melissa respondió tajantemente lo siguiente: "No. No la conozco [...] Sí, he comprado en su momento sus postres", indicó.