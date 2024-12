Carlos Vílchez se quebró al contar que su expareja le prohibió ver a su mamá por 3 años

No lo ocultó más. Hace algunos años, Carlos Vílchez rompió su silenció en televisión nacional y lloró en vivo al revelar que su exesposa Elena Vin Mathios no le permitió ver a su madre por más de tres años, ya que lo tenía amenazado.

"Yo dejé de ver a mi madre tres años por ella, tres años Nicolás. A mi me dolía en el alma no ver a mi madre. Ella me decía: 'Pobre de ti que veas a tu mamá, no vuelves a ver a tu hijo'. Me amenazaba con mi hijo porque sabía que yo soy débil con esas cosas", manifestó.