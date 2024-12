Vidente sostiene que Melissa sería traicionada por bailarín: "Sufriría la ley del karma"

La vidente Agatha Lys se presentó en el programa Mujeres al Mando y sostuvo que la expareja de Melissa Paredes , Rodrigo Cuba no dudaría con su novia Ale Venturo. Asimismo, en otro momento se animó a comentar sobre la conductora de televisión y Anthony Aranda .

"Hoy (19 de enero) en Mujeres al Mando, reafirmó que veía mucha incertidumbre, ella tiene muchos temores (...) Cuando el amor era prohibido, era más intenso, pero que ahora, cuando ya está a la luz, en poco tiempo se dará cuenta que no valdrá la pena", agregó.

"Ella sale sonriendo en la televisión, pero se la pasa muchas veces llorando y aceptó que sigue pasando por un tema de depresión (...) Veo mentira cerca de ella y me dijo 'Sí, me di cuenta', dando a entender que será traicionada por el bailarín y que eso no va a durar", finalizó.