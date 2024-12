Advíncula bromea a Alex Valera tras gol a Jamaica: "Buena mi compadre bumeran" - VIDEO

El último jueves 20 de enero, la selección peruana quedó lista para enfrentar a Colombia por Eliminatorias , goleando a Jamaica por un 3-0 con goles de Luis Ibérico , Alex Valera y Yoshimar Yotún . Es así, que diversos seleccionados que no estuvieron presente en esta fecha, se sumaron a las celebraciones por el triunfo, como es el caso de Luis Advíncula.

El cuadro de Ricardo Gareca no tuvo problemas en superar a Jamaica cerrando el marcador con un 3-0 en el Nacional. Ante ello, el seleccionado peruano Luis Advíncula , desde su concentración con Boca, no dudó en celebrar los goles de Youtún e Iberico y bromeó a Alex Valera. ¿Qué le dijo?

De igual forma, felicitó a Yoshimar Youtún por el gran desempeño y en su storie de Instagram luego de marcar el 3-0 a favor de la 'Bicolor'. "A ti no voy a decir nada Yoshimar Youtún, a ti no te voy a decir nada, a ti no".