Melissa Paredes lanza dardo a 'América Hoy': "Deberían llevar la fiesta en paz"

“Escúchame (ese día) estuve en la clínica y me escribió Paulita a mi Instagram y me dice: ‘Meli, yo no tengo nada que ver’. Le respondí ‘Paula no entiendo de qué me hablas’. Yo no había visto nada y me mandó las capturas de lo que había dicho la señora y reiteró que no tiene nada que ver y querían que ella hable. Le dije que esté tranquila, que yo no veo los medios, todo está bien”, dijo para el diario Trome.