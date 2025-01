Magaly enfurece contra Andy Polo tras denuncia por agresión: "Perdonan todo a los seleccionados"

El último martes 8 de febrero, Magaly TV, la firme presentó a la esposa de futbolista Andy Polo , quien hizo grabes denuncias en vivo por maltrato físico. Ante ello, la popular 'Urraca' no ocultó su molestia y tuvo duras palabras contra él y los futbolistas peruanos.

"Todo se les perdona, no importa que sean borrachos o infieles ... no importa, se les perdona y eso es algo que no puede pasar porque nadie tiene corona para tratar así a una mujer y dejar a sus hijos abandonados", manifestó con gran molestia la 'Urraca'.