Melissa Paredes incómoda con reportera de Magaly que llamó 'amante' a su bailarín

La exreina de belleza se encontraba trabajando como imagen en un evento, pero no pudo evitar las preguntas sobre su polémico divorcio con el futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba y su nuevo romance con el 'gatito activador'.

La reportera de Magaly Medina le cuestionó si, "¿Te resbalan las críticas por haber oficializado a tu amante?", esa pregunta no fue del agrado de Melissa, quien no pudo ocultar su molestia y le respondió contundentemente.

"Que gracioso cómo preguntas, con cizaña. Si me vas a preguntar así, mi amor, no te voy a responder. ¿En qué momento dices que ha sido mi amante? ¿Tú tienes pruebas? Mi relación no fue clandestina", contestó la exconductora.