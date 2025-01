Vidente sobre separación de Melissa Klug y Barco: "Una tercera persona apareció"

Asimismo, la vidente se mostró segura de sus declaraciones, incluso sostuvo que Melissa Klug no piensa en perdonar a Jesús Barco y se mantendrán alejados por unos días.

"Melissa no cae en cuentos, ella no aguanta absolutamente nada. Para él va a ser muy difícil acercarse nuevamente a ella, va a ser un tiempo en que estarán alejados, donde tendrán que aclarar muchas cosas. De momento no veo que regresen, puede ser más adelante, cuando sanen las heridas que dejaron esta traición", añadió.