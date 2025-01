Samuel Suárez contra Cassandra y Deyvis: "No existe excusa para dejarlo en un albergue"

El periodista utilizó su plataforma en Instagram para dar una opinión en relación a todos los comentarios que se han venido escuchando en torno a la popular 'Urraca ', quien esta semana puso a Cassandra y Deyvis en el ojo de la tormenta, luego de asegurar que sus mascotas no reciben el cuidado necesario.

'Samu' , por medio de su portal 'Instarándula', dejó entrever que Jessica Newton podría haber pensado que como era muy amiga de Magaly , entonces no sería motivo de crítica jamás.

"... en verdad, existe en la farándula -no digo que este sea el caso- gente que realmente cree que porque es tu amigo o hablan de vez en cuando por WhatsApp, en realidad jamás tienen que criticarte, todo tiene que ser flores, halagos, piropos, decir qué linda relación tienen, ni una crítica”, dijo.

Finalmente, el conductor también dio un espacio para criticar a Deyvis y Casssandra por haber dejado a sus perros en un albergue: “Yo entiendo perfectamente a todas las personas que se indignan cuando escuchan de un perrito a quien amas, que está acostumbrado a estos mimos, esté en un albergue, porque no existe excusa alguna para dejarlo en un albergue, o sea, no es un perrito de la calle, no es un perrito abandonado”, sentenció.