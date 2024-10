Así mismo, el cantante de 'entre dos tierras' expresó que tiene una afección seria en la garganta que lo incapacita de cantar en sus conciertos, pero eso no lo detuvo de emprender en una gira musical en México . No obstante, el daño no habría mermado.

Enrique Bunbury deja los escenarios tras revelar serios problemas de salud / Foto: Instagram

“El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario, y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana”, anunció.

"De manera que lo que normalmente era un placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás si no estoy de gira", expresó sentidamente el exlider de Héroes del Silencio.

En su mensaje, agradeció a sus miles de fans por apoyarlo a través de sus años como cantante de rock. “En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y de 250.000 y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares”, subrayó finalmente.