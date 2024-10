¡Le tira a J Balvin! Residente llama 'bobolón' al colombiano en la sesión #49 de Bzrp

“En estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. En el tema hablo de muchas cosas que para mi son importantes dentro de la música y, al final le dediqué un par de líneas a un pen…, ahí del género urbano”, agregó. “Desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para impedir que saque el tema”

"Balvin es un bobolon ese ca.. Voy a rebajarme con un bobolon que le canta a Spongebob y a Pokemon, la copia de un clon, es el Logan Paul del reggaeton esto es más bajo que ey... sin erección, como le dicen por ahí: Josecito no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos. Con solo un vídeo entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro", dijo en su primer párrafo dedicado al cantante colombiano.

Tras la ceremonia de los Latin Grammy 2021, René Pérez cuestionó el boicot que pretendió organizar J Balvin al pedir a otros artistas que no asistan a la premiación, ya que consideró que la Academia Latina de la Grabación no valoraban a los artistas del género Urbano.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, comentó Balvin en sus redes sociales.