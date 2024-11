Karina Rivera revela detalles impactantes sobre su salida de 'Karina y Timoteo'

Después de mucho tiempo, Karina Rivera contó con lujo de detalles cómo fue que se enteró que su programa " Karina y Timoteo " no iba más en América TV . La animadora confesó que estaba embarazada de su primer hijo y tenía amenaza de aborto, por lo que pidió una semana de descanso sin imaginar que jamás volvería al set de televisión.

"Yo estaba con amenaza de aborto y necesité una semana de descanso, y busqué a quien me pueda ayudar con el programa, me llevaron a la oficina de la productora y estaban las hermanas Copello. Yo dije (que sea) 'Anna Carina' por la relación que teníamos. Escojo a Anna Carina porque cantaba, la conocía porque había ido al programa y no iba a variar el nombre del programa", comentó.