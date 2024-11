Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu dan positivo a COVID-19: "Ganó esta vez"

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirmaron a través de sus redes sociales que se han contagiado de COVID-19 , luego de casi dos años en los que no habían llegado a infectarse.

Sin embargo, a pesar de haber sido noticia en todas los medios por la celebración, según la versión del ‘hombre roca’ en su cuenta de Instagram, el contagio se habría dado por estar en contacto con una persona, del trabajo, que dio positivo y no por haber estado en medio del agasajo.

"Qué les puedo decir chicos, me ganó esta vez el COVID-19. Años ganándole, años saliendo invicto. ¿Síntomas? En realidad, ninguno, solo la garganta solo como si hubiera gritado en un concierto. No tengo tos, no tengo fiebre, el dolor de cabeza es un malestar como que por la cien y debilidad”, relató Sebastián.