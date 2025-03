Jefferson Farfán envía potente mensaje tras imágenes que revelan su mall vacío, ¿qué dijo?

Jefferson Farfán decidió incursionar en el mundo empresarial tras dejar el fútbol y en diciembre del 2024 inauguró su centro comercial, KM 40 en el distrito de Lurín . A pocos meses de abrir sus puertas, al parecer el mall no habría captado gran cantidad de afluencia de público y tras esto, los comentarios no se hicieron esperar .

El programa 'Paren Todo' de Panamericana Televisión emitió un informe que muestra diversas áreas del mall vacías , incluso algunos vecinos de la zona se animaron a opinar y señalaron que no se observa muchas personas. Asimismo, los negocios cercanos mencionaron que se han visto afectados debido a la cantidad de clientes que ingresas a sus locales.

Tras este reportaje, el exjugador de Alianza Lima no salió a responder de manera directa al programa; sin embargo, fiel a su estilo, compartió una singular imagen mediante su cuenta de Instagram, que contiene una frase reflexiva.

'La Foquita' comparte reflexiva frase tras comentarios de su mall.

Por otro lado, la conductora de 'Magaly TV La Firme' comentó respecto a este tema, señalando que si su programa realizaba dicho informe, 'La Foquita' habría tomado acciones legales en su contra. "Si nosotros acá hubiéramos hecho un reportaje periodístico sobre su mall, con este señor, entrevistando gente, porque ahí había además en el reportaje gente que decía 'no, no hay nadie, poca gente', había vendedores de libros que decían 'solamente acá hago dos, tres pedidos al día', cosas así, les aseguro que la Foca Farfán ya me estaría demandando en este momento", precisó.