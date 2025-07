Lamine Yamal celebra su cumpleaños número 18 con fiesta secreta: invitados de lujo, sin celulares y más

Lamine Yamal vuelve a acaparar miradas, pero esta vez no por su talento en el campo, sino porque este fin de semana celebra su cumpleaños número 18. El joven crack de Barcelona tiene planeado tirar la casa por la ventana con una fiesta privada en una de las zonas más exclusivas de su querida Cataluña, a la que solo se podrá asistir cumpliendo estrictas requisitos impuestas por el propio jugador.

¿Cuándo y dónde es la fiesta secreta de Lamine Yamal?

Todo indica que el extremo del Fútbol Club Barcelona no reparará en gastos para celebrar su onomástico el sábado 12 de julio. Luego de recorrer el sur de Sicilia y cumplir el sueño de conocer a Neymar en Brasil, Lamine Yamal planea cerrar sus vacaciones por todo lo alto.

Aunque inicialmente se pensó que la fiesta sería en Ibiza, el periodista Iván García, del programa Tardear, reveló que el joven futbolista celebrará su mayoría de edad en una lujosa mansión ubicada en el pequeño municipio de Olivella, valorizada en 40 mil euros por semana.

¿Quiénes son los invitados a la fiesta de Lamine Yamal?

Respecto a la exclusiva lista de invitados, el propio García reveló que, según una fuente cercana al entorno de Yamal, artistas como Duki, Ozuna y Bizarrap ya habrían recibido la invitación. A la celebración también se sumarían sus compañeros del Barcelona, Pedri y Gavi. Pero eso no es todo: el piloto británico Lewis Hamilton y el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro también estarían entre los asistentes al esperado fiestón.

Claudia Calvo señaló que es una las invitadas a la fiesta de Yamal durante Tardear.

Según la modelo Claudia Calvo en Tardear, quien afirmó haber sido invitada, fue contactada directamente por el equipo de Lamine Yamal con una solicitud particular: "Me contactó alguien del equipo de Lamine Yamal y me dijeron que me querían invitar a mí expresamente y que si de paso podía ayudarles a encontrar a algunas chicas de imágenes, del estilo que se suele pedir en las fiestas de futbolistas y tal".

Las condiciones para asistir a la fiesta secreta de Lamine Yamal

Aunque aún se conocen pocos detalles sobre la celebración, el diario MARCA informó que una de las reglas principales será la prohibición del uso de teléfonos móviles y la toma de fotografías durante el evento. Además, se aclaró que no se permitirá el consumo de drogas bajo ninguna circunstancia.