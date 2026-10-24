La India, Tony y Mimy Succar, Bartola, Marisol y Lucía de la Cruz la romperán con Brunella Torpoco

Una lluvia de estrellas estará presente en el aniversario de la salsera Brunella Torpoco, quien anunció la presencia de la princesa de la salsa, La India; así como de Tony Succar y Mimy Succar en una noche que promete hacer historia. También estarán Marisol, Lucía de la Cruz, Mimi Ibarra, Bartola y La Caro Band.

La India, Tony y Mimy Succar, Bartola, Marisol y Lucía de la Cruz se harán presentes en aniversario de Brunella Torpoco

Esta celebración marca la consolidación de Brunella Torpoco como una artista de exportación y que ha iniciado su camino internacional desde hace un tiempo participando en importantes festivales fuera de nuestras fronteras; y donde ha recibido el respaldo de leyendas musicales como La India, quien en más de una oportunidad ha destacado su talento.

Reconocidos artistas la romperán con Brunella Torpoco.

"Estoy feliz de anunciar a todas las figuras que me acompañarán en mi aniversario y de la cual me siento admiradora, pues todos tienen una trayectoria y carreras destacadas. Así que nadie debe perderse esta celebración que vengo realizando con mucha dedicación y compartirla con mis seguidores", dijo Brunella Torpoco.

El aniversario de Brunella Torpoco se realizará este viernes 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María, donde participarán La India, Tony Succar y Mimy Succar, Marisol, Lucía de la Cruz, Mimi Ibarra, Bartola y La Caro Band.

Brunella Torpoco nominada a Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat

Recordemos que Brunella ha impuesto temas como 'Honda - Costumbres', 'Mix Guarachas', 'Otro Ocupa mi Lugar', 'Así fue' y muchos más; y es considerada una de las mejores voces de la nueva generación de cantantes. Por ello, se encuentra nominada como Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat.