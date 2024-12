Padre adorna triciclo y va con su hijo a desfile escolar: "No son perfectos, pero los aman"

Un viral en Facebook muestra el gesto de amor de un padre hacia su pequeño hijo, al adornar un triciclo para participar juntos en una caravana escolar en Saltillo, México. El suceso no pasó desapercibido por los cibernautas y los participantes del evento, por lo que los usuarios viralizaron la tierna escena a través de internet.

Las Imágenes fueron compartidas por la usuaria mexicana Tania Coronel, en donde se muestra que tanto padre como hijos se hallaban alrededor de autos y adornos pomposos, pero eso no le impidió conseguir un triciclo decorativo para la ocasión especial de su hijo.

Las imágenes en Facebook muestran que tanto niño y niña fueron llevados al interior del triciclo, mismo que se hallaba adornado de coloridos globos mientras delante de ellos desfilaban otras familias en autos modernos. El usuario señaló que no todos los participante se hallaban en el "mismo contexto" en medio de la pandemia mundial por la COVID-19.

"Es realmente hermoso ver que tan lindo y grande puede ser el amor de padre hacia un hijo, Así que, valoren a sus padres y trátenlos con cariño, tal vez no son perfectos, pero los aman", describe Tania Coronel.

La publicación original acumuló más de 7,5 mil reacciones en redes sociales, más de 15 mil compartidos y cientos de comentarios que compartieron sus propias anécdotas con sus padres: "Me acuerdo de mi papá, un día no teníamos coche y nos iba a dejar a la escuela en bicicleta", "Qué tu papá quiera estar presente en tu vida, es más genial que si tiene o no coche o cosas materiales", son algunos comentarios en el post de Tania.