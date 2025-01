Yahaira Plasencia a sus detractores: "Te van a criticar hasta por lo que haces"

"Te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Y hasta por lo que haces, por lo que dejas de hacer, por lo que dices y por lo que no dices", señaló en una primera parte.

Foto: Yahaira Plasencia IG

"No Yaha, yo apoyo el talento peruano, tú lo has dicho, el talento peruano y tú no eres un talento para el canto. Hay muchos mejores cantantes que tú, que no han tenido la suerte que tienes tú, entonces yo tengo que ser justa", señaló la comunicadora.