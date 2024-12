Tony Succar aconseja a Yahaira Plasencia utilizar Auto-Tune en algunas de sus canciones

Foto: Antonio Melgarejo

"Eso no tiene nada de malo si lo usas en vivo (Auto-Tune). Es parte del sonido. No sé mucho de su música, pero ella hace fusión de ritmos urbanos en sus presentaciones. Por tal motivo, eso requiere de Auto-Tune. Debería incluirlo cuando se necesite", declaró para La República.

"La verdad que no, no esperaba hacer algo así en mi carrera, pero Dios me regaló esta oportunidad y me encanta. Es un reto, definitivamente un reto y estoy dando lo mejor de mí al cien por ciento", respondió.