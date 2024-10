TikTok: J Balvin desata furor tras bailar 'trend' de su propia canción

José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin ,, se ha convertido en la sensación de TikTok luego de sumarse al trend de su propia canción : In Da Getto. Actualmente, su video es uno de los más vistos en la última semana y sus seguidores no dejan de hablar del mismo en las redes sociales.

"Como me lo pidieron, aquí me sumo al trend de In Da Getto que comenzaron. ¿Pa' cuándo el tuyo?", escribió el cantautor colombiano, quien cuenta con más de 16 millones de seguidores en TikTok.