Perú quedó prácticamente fuera del Mundial tras empatar con Ecuador: duros memes invaden las redes

Perú hizo un partido correcto, no fue superado por Ecuador, pero no bastó y al no sumar 3 puntos, el repechaje mundialista se escapa de las manos de la 'bicolor'.

Pese al resultado, la Selección Peruana sigue con chances casi nulas de alcanzar el repechaje. | Composición Joel Dávila/Líbero

El primer tiempo y los últimos 15 minutos del segundo, fueron los mejores de la 'bicolor'. | Composición Joel Dávila/Líbero

Paolo Guerrero tuvo un partido muy bueno. | Composición Joel Dávila/Líbero

En lo que va de la Eliminatoria, Oscar Ibañez superó lo hecho por Reynoso y Fosatti en cuanto a puntos. | Composición Joel Dávila/Líbero

El resultado nos deja lejos de llegar al repechaje, pero MATEMÁTICAMENTE podría darse la remontada. | Composición Joel Dávila/Líbero

Pese a ser cuestionado por su edad, Paolo Guerrero sigue siendo fundamental en la Selección Peruana. | Composición Joel Dávila/Líbero

Pese a que la 'bicolor' dominó los últimos del partido, Ecuador tuvo llegadas de mucho peligro. | Composición Joel Dávila/Líbero

Aunque muchos llamaron a esta la "eliminatoria más fácil", el recambio generacional no ha funcionado. | Composición Joel Dávila/Líbero

Pedro Gallese, sobre todo, en el primer tiempo, fue clave para evitar que Ecuador pusiera el 1-0. | Composición Joel Dávila/Líbero

Pese a que las chances de clasificar al mundial son escasas, los hinchas salieron satisfechos del Estadio Nacional. | Composición Joel Dávila/Líbero

Pese a que Perú tiene escasas chances de llegar al repechaje, la asistencia de hinchas al Estadio Nacional fue considerable. | Composición Joel Dávila/Líbero

A dos fechas para acabar la Eliminatoria, Chile y Perú se quedaron con escasas chances de ir al Mundial 2026. | Composición Joel Dávila/Líbero

Hasta el momento, Perú cuenta con 12 puntos en la Eliminatoria y está muy lejos del repechaje. | Composición Joel Dávila/Líbero

Desde 2022, la Selección Peruana ha sufrido un declive en su rendimiento futbolístico. | Composición Joel Dávila/Líbero