TikTok: mujer recibe vacuna contra la COVID-19 y no se da cuenta

La vacunación contra la COVID-19 continúa realizándose en varias partes del mundo y es común ver en redes sociales a personas compartiendo emocionados el momento en el que reciben sus dosis. No obstante, quien no pudo recibir emocionada la inyección fue una joven mexicana que estaba despistada y ni se percató cuando fue inoculada.

Mientras la fémina estaba mirando hacia un lado, y totalmente distraída, se acerca uno de los encargados e aplicar la vacuna contra el coronavirus y le pone la inyección. Una vez terminado el proceso la joven voltea y se percata de que ya fue inoculada, por lo que se queda asombrada por no haber sentido el momento.

El video se ha vuelto viral en redes sociales, sobre todo TikTok, con millones de vistas y comentarios de usuarios que no pueden creer que la mujer no se haya dado cuenta. Incluso hubo quienes ‘deseaban’ haber sido la joven debido a que indicaban tenerle pánico a las agujas y sería perfecto para ellos no darse cuenta al ser vacunada.