Tiktok: joven decepcionada porque fue a vacunarse y no le pusieron reguetón

Se quedó con las ganas de mover el cuerpo. Este último fin de semana se llevó a cabo la inmunización contra la COVID-19 en adultos de 27 años a más, y una de las postales más curiosas que dejó el vacunatón fue el reclamo de una joven porque no le pusieron su "perreo sandunguero".

Tal como se aprecia en un video viral en TikTok , una usuaria identificada como Carla se sintió "estafada" por el Ministerio de Salud porque en su centro vacunatorio nadie bailó ni tampoco pusieron temas 'old school'.

"Me siento estafada por el Ministerio de Salud y con la comunidad en TikTok. No escucho el perreo sandunguero y no veo a la ampolla perreadora", fueron las palabras de la joven indignada tras recibir la primera dosis.