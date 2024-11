TikTok: joven se viste de 'Wendy' de Pataclaun para ir al VacunaFest

Los peruanos apelan a su creatividad para ir disfrazados a los centro de vacunación contra la COVID-19 . Por ello, esta joven no se quedó atrás y asistió al VacunaFest vestida como la recordada 'Wendy' de Pataclaun. El video no tardó en ser viral en TikTok .

El atuendo de esta señorita llamó tanto la atención que algunas enfermeras y ciertas personas que iban a vacunarse no dudaron en pedirle una fotografía para inmortalizar este simpático momento.

Los cibernautas no demoraron en llenar de elogios a la joven y resaltaron tanto su ingenio como su originalidad. "¿Dónde está Machín?", "Qué buena, como no se me ocurrió antes", "Cara de vacuna que es china que parece americana, pero tiene el color de la inglesa" y "El mejor disfraz hasta el momento jaja" son algunos de los comentarios que las personas hicieron en TikTok.