Tío Lenguado y Descocaos perdieron fuerte suma de dinero tras derrota de Perú

El pasado domingo 10 de octubre, la selección peruana no pudo ante su similar de Bolivia y terminó perdiendo 1-0 su visita a La Paz. Ante ello, muchos fanáticos de la 'Bicolor' quedaron inmersos en la tristeza porque la gran mayoría depositó toda su confianza en el combinado patrio, como es el caso del famoso youtuber 'Tío Lenguado'. Lamentablemente para el popular cocinero, que tiene miles de suscriptores en redes sociales, las cosas no salieron como esperó y terminó perdiendo una gran cantidad de dinero.

"Acabo de meterle 200 soles a Perú. Si gano felicítenme, pero si pierdo no me lo digan por favor porque me sentiré mal”, escribió Lorenzo Guerra en sus historias de Instagram. Contando además que él había apostado s/100 y su padre otro monto igual.