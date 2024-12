Perrito callejero se acerca a consolar a actor que fingía estar herido

Cuando el tierno can hizo su inesperada entrada durante la escena, no estaba buscando aplausos. Parece que la actuación de Numan Ertuğrul Uzunsoy era tan realista que el perro creía que el actor estaba realmente herido y necesitaba ayuda.

“Sentí calor en mi rostro. Primero, pensé que mi coprotagonista se me estaba acercando ”, dijo Uzunsoy a un medio local. “Me alegré mucho cuando sentí los besos del perro… Me conmovió mucho. Era como un ángel que quería ayudarme. Fue un momento muy emotivo para mí. No me lo esperaba" agregó.