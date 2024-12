Covid-19:Mitos populares ¿Puedo comer pescado y beber alcohol cuando me vacuno?

Existen creencias y mitos muy populares en relación a la alimentación después de la vacuna contra la Covid-19 ,sin embargo no todas tienen fundamentos. ¿Puedo o no comer pescado? ¿Está bien consumir alcohol? ¿Debo seguir usando mascarilla ?

“En realidad no hay ninguna contra indicación en cuanto a la alimentación. Se dice tal vez que el pescado o mariscos, pero no porque vaya a ser una interacción con la vacuna, pero sí talvez como son algunos alimentos que deben tener una conservación adecuada y no siempre vamos a saber de donde procede, por ahí podría haber alguna intoxicación”, dijo.