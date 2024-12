Al estilo 'Balloon World Cup’, el mundial de globos llega al penal Lurigancho

Los internos del penal de máxima seguridad de Lurigancho formaron equipos esta mañana y no fueron ajenos a la nueva tendencia mundial de globos " Ballon World Cup ", que alborotan las redes sociales .

Enfrentados los equipos "La naranja mecánica" vs "Los limoncitos", los internos se divirtieron en una dura competencia, logrando el segundo equipo llevarse la victoria.

De la misma forma, varios equipos más se animaron y quisieron se parte de este grato momento, pues indican que por la pandemia del Covid-19 ,hace mucho no pueden ver a sus familiares, ni tener ningún tipo de visita.

Pero de tras de cada competidor hay una triste historia. Esta vez Dani, interno del penal hace más 3 años fue entrevistado por Latina Noticias. "Solo quiero decirles a mis familiares que estoy arrepentido, que he cambiado", expresó ante las cámaras.

De igual manera, otro recluso aprovechó para pedir perdón a sus familiares. "Quiero decir a mi esposa y mis hijos que me esperen, que ya solo me falta 1 año y estaremos juntos y que me perdonen", comentó Alberto con gran tristeza.