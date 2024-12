Viral: sujeto aplicó llave de lucha libre a su rival en el Mundialito de El Porvenir

El fútbol es uno de los deportes más populares en todo el mundo y en el Perú no es la excepción, ya que cada año se celebran competitivos campeonatos de fulbito en diferentes zonas. Sin embargo, un sujeto aplicó una llave de lucha libre a su rival durante un partido y el video se volvió viral en TikTok y otras redes sociales.

En el video publicado por LuisAQ95, se puede observar a un sujeto realizar una acción violenta contra otro durante un partido por el Mundialito de El Porvenir . Asimismo, lo que más sorprendió a las personas, fue que el arbitro del encuentro no pitó falta ni aplicó una tarjeta al agresor.

La publicación cuenta con más de 2 millones de 'me gusta' y cientos de comentarios en contra de este tipo de violencia en un campeonato tan popular que se realiza en el distrito de La Victoria.

Por otro lado, un grupo de personas rechazan los actos violentos en las canchas de fútbol: "Cualquier cosa, menos fútbol", "¿Qué tipo de deporte es?", "fútbol callejero le dicen, pero no hay nada de fulbito, al final se terminan matando", "ya ni tiene sentido, solo se quieren pelear", "¿Dónde está el arbitro que no sanciona? No veo fulbito ahí", son algunas de las críticas.