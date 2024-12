Padre del "gato" Cuba estuvo en contra de que su hijo se case con Melissa Paredes

“No quería que se case con esta chica ( Melissa Paredes ), quería una mujer de plata, una chica de apellido, de familia noble, una rica. ‘Esta chica es de Ventanilla y que su familia es cholitos’. Eso me contaba Jessica porque yo no hablo con él”, manifestó Zaida Tejada, hermana de Jessica Tejada , quien fue ex pareja del padre del futbolista .

En ese momento fue como "ok, no le caes bien. Bueno, no importa, sigamos. Él nunca recibió el parte, pero al final apareció en la boda. Eso fue lindo. No soy rencorosa. A mí me haces algo y, en el momento, me duele, pero de ahí me olvido. Fue un lindo gesto para el hijo. Fue lindo que vaya igual”, indicó Melissa Paredes en la entrevista.