Policía se toma fotografía con joven disfrazado de prisionero por Halloween - VIDEO

A horas de empezar Halloween, se volvió viral un video en el que un agente de la Policía Nacional del Perú ( PNP ) se fotografía con un joven vestido de 'prisionero'. El material en redes sociales muestra cómo el efectivo no dudó 2 veces en inmortalizar el irónico instante con una foto.

El clip en cuestión fue publicado por @gelatinadelucuma desde TikTok , en el que un oficial de la Policía Nacional del Perú ( PNP ) 'detiene' irónicamente a dos ciudadanos que iban vestidos de prisioneros. Acto seguido, el oficial sacó su celular y no dejó pasar la oportunidad de tomarse una fotografía con ellos.

El clip entre policía y 'prisionero' llegó a captar la tención de miles de internautas, acumulando así 1.3 millones de views y más de 163 mil me gustas . "Pero, qué está pasando aquí", menciona también la propia PNP en los comentarios.

"Todavía lo acomoda", "Si no me van a arrestar así, no quiero nada", "Han capturado a Garrido Lecca", "Ser peruano es otro nivel, por eso amo mi país", "El disfraz exacto, el momento preciso", fueron otros comentarios que acompañaron la publicación.