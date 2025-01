TikTok: tierno perrito conmueve las redes sociales al ver a su dueño irse a trabajar

La red social de TikTok no deja de sorprender gracias a sus peculiares videos que siempre se vuelven tendencia . Esta vez se trata de un hermoso cachorrito blanco de la raza Golden.

Todo indica que su dueño se iba a trabajar pero la tierna reacción de su mascota a través de la ventana, hizo que no dudara en grabar la conmovedora escena.

En las imágenes se logra ver que el hombre sube a su automóvil para acudir al trabajo, sin embargo se aprecia cómo nota que el tierno can se ‘despide’ mientras lo observa desde una de las ventanas de su casa, quien parece estar en una profunda tristeza.

Asimismo, los usuarios de diferentes partes del mundo no demoraron en manifestarse. "Pero qué tierno es, me derrito", "Cosita hermosa" ,"Si me pone esa carita yo renuncio a mi trabajo", fueron algunos de los comentarios que se lee en la publicación de la red social.