Jossmery Toledo llora por volver al Perú tras extraviar su equipaje: "Me quedé sin cosas"

Jossmery Toledo dio a conocer su último contratiempo a sus seguidores, al verse obligada a volver al Perú, tras vacacionar por Europa. La expolicía difundió que su equipaje se extravió, razón que le hizo romper en llanto en un video para Instagram.

La exPNP explicó por Instagram que su maleta, la cual llevaba una gran suma de dinero, se extravió en medio de un viaje para llegar a Sevilla, España, lo que la motivó a divulgar su caso en redes sociales.

“Se preguntarán por qué no he estado subiendo historias... porque he estado muy deprimida, ay, la verdad que no sé, me da ganas de llorar de la cólera”, expuso la modelo de Instagram.

Vía Instagram

"Uno ahorra en sus posibilidades económicas para que se vayan de viaje y se puedan comprar sus cosas. Entonces yo he venido acá a Sevilla y no me han entregado la maleta, una maleta de equipaje que he tenido cosas de valor, dinero, entonces ahora me voy a tener que regresar a Perú", agregó

Jossmery Toledo se regresa a Perú, luego de extraviar su maleta con dinero

Jossmery Toledo expuso para sus seguidores en IG, que la aerolínea todavía no encuentra su maleta con dinero, lo que ejerce en ella un gran estrés.

"He preguntado acá información de equipajes y no me tienen ninguna respuesta, entonces me molesta (...) no es justo que tú te vayas de viaje, puedas comprar tus cosas y que te roben la maleta, ya voy dos días buscándola", expresó.