TikTok: madre conmueve al jugar con su hijo mientras vende helados en la calle

La red de TikTok no deja de sorprender gracias a sus conmovedores videos que siempre se vuelven tendencia . Esta vez tiene como protagonista a una tierna madre que juega con su menor hijo mientras vende helados D'Onofrio a los conductores.

El video publicado en TikTok el último sábado 6 de noviembre, no demoró en hacerse viral . Y es que la cuenta @auroraaa1608, se volvió tendencia luego de compartir un tierno video donde se ve a una mujer que vende helados , jugar a columpiar a su hijo en una transitada vía.

No se hicieron esperar. Los internautas quedaron conmovidos con el video y no tardaron en comentar: “La mujer peruana es admirable, no se sienta a esperar o pedir limosna, ella sale y hace suyo el mundo para dárselo a su niño” , "D'Onofrio tiene a excelentes seres humanos como sus representantes", escribieron en la publicación.