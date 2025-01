TikTok: usuarios recuerdan la vez que Dani Alves llamó "basura" a Radio Marca

"Dani, aquí, en directo para Radio Marca... estamos...", dijo el periodista durante la conferencia de prensa. Sin embargo, Dani Alves respondió: "Basura (...) pasa pregunta, no contesto a Marca. Lo siento, lo siento por ti solo".

FC Barcelona anunció el fichaje del futbolista brasileño 38 años, Dani Alves, quién no dudo en pronunciarse en sus redes sociales para expresar su alegría.

"Casi cinco años luchando como un loco para llegar a ese momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría. Vuelvo a casa de donde nunca salí y como dije antes de irme: Yo soy uno más de ustedes, no sé cuanto durará ese sueño, pero que sea eterno mientras dure", precisó.