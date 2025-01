Comparan celebración de Oliver Atom y Roberto con la de Cueva y Gareca

Un gol de Christian 'El Aladino' Cueva hizo la diferencia en el partido, más aún cuando el '10' abrazó a Ricardo Gareca, hecho no pasó desapercibido por las cámaras. Ante ello, un clip en Instagram muestra cómo esta 'fraternidad' es comparable al cariño entre Oliver Atom y su entrenador, de la serie 'Los supercampeones'.

"No llorar, no llorar, no llorar… mucho", describe el instagramer, y es que en el video Christian Cueva muestra un gran afecto a su entrenador, a quien corre a abrazarlo con apremio tras ganar contra Venezuela.