Sheyla Rojas revela haber tenido un duro pasado: "A mí nadie me ha mantenido"

La conocida modelo, Sheyla Rojas, reveló datos curiosos de su vida a través de 'Al sexto día', donde contó cómo había vivido antes de conseguir la fama, revelando que tuvo que luchar para "sobrevivir" y salir adelante.

La popular 'Shey Shey' aseguró al programa matutino que "trabajó propios medios sin ayuda de sus padres", y que sabe lo que es pasar por dificultades desde temprana edad.

"He vendido zapatillas, ropa deportiva, he sido anfitriona, he repartido volantes en la calle. Me he mantenido sola, a mí nadie me ha mantenido (...) Yo sé que es tener solo 5 soles para tu menú", explicó la modelo con nostalgia.

No obstante, la ex combatiente afirmó que fruto de esfuerzo ha podido llegar hacer cosas que antes no podría: "Yo siempre lo he dicho. Yo dije una vez yo soy 70 por ciento operaciones (...) Sí me hecho cosas", afirmó en televisión.

