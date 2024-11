Ingenioso niño huancavelicano construye flotas de buses de cartón y es viral en redes

Talento huancavelicano. Leonel Tapara Humaní, de 11 años, es un niño lleno de creatividad e ingenio. Y es que a su corta edad, ha construido su propia flota de buses de conocidas empresas de transportes, porque asegura que en donde vive no venden juguetes.

Nadie lo para. El pequeño Leonel Tapara, no esperó a que en su localidad empiecen a vender juguetes para niños de su edad y aprovechando su gran gusto por los carros y buses de dos pisos, decidió dar pase a su creatividad y decidió emprender su propia flota de buses de conocidas empresas.

“Siempre me ha gustado los carros sobre todo los buses de dos pisos y como no lo venden en la calle decidí hacer los míos. Toda mi colección de las empresas Ticllas, Oltursa, Cruz del Sur, Unión Andino y un camión cama baja, me demoró hacerlo un mes”, afirmó orgulloso Leonel.