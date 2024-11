Clínica Javier Prado le habría negado la atención a paciente atropellada

En el video, que no tardó en hacerse viral en redes sociales, se ve cómo representantes del establecimiento se niegan a recibir al menor, pues no poseen los datos del seguro del paciente, esto a pesar de la gravedad de las heridas del paciente.

"¿Necesitan los datos del paciente para estabilizarlo y ponerle una vía? ¿Eso es lo que me quieres decir?", reclamó un bombero encargado de trasladar al joven a la clínica, mientras que la representante de este último le ofrecía opciones relacionadas con el seguro.

Por su parte, en comunicación con ATV Noticias, Luis Escude reveló que no podían activar el seguro pues "no podía activar el SOAT porque el menor estaba inconsciente, entonces no le daba los datos, eso estando el SOAT Mapfre activo".