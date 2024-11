Twitter: usuaria denuncia negligencia de Hotel Radisson

Tras varios minutos atrapados, el encargado no llegaba y el personal no les daba respuesta del incidente, continuó la usuaria. "Solo nos decían que lo estaban viendo", reveló. Incluso, la misma versión les habrían brindado a un grupo de amigos que llegó minutos después.

Usuaria también comentó publicación del Hotel Radisson. Captura: Facebook.

"No los dejaron entrar, no dejaron que nos ayuden y el colmo fue que el personal mintió. No había nadie en el cuarto de mantenimiento, no había personal, no había llaves ni del cuarto ni del ascensor. Cuando mis dos amigas los confrontaron no sabían qué decir", acusó Mayer.